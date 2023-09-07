В Театральном сквере открылась выставка «Слово о педагоге»
На каждом стенде есть QR-код. Если навести на него камерой, можно попасть на сайт, где описана подробная история жизни человека и его педагогическая деятельность.
Учитель начальных классов Елена Ивонина из Чусового такого подарка не ожидала. Оказаться на таком стенде для нее очень почетно, ведь лучшей в своем городе ее выбрали сами ученики.
Елена Ивонина: "Я испытываю неожиданность, для меня все это неожиданно, наверное, эмоции. Очень приятно посмотреть не только на себя, но и на других педагогов".
Организована фотовыставка краевым Министерством образования и науки совместно с пермской газетой «Перемена-Пермь». Самая главная особенность проекта в том, что его героев выбирали дети-юнкоры – каждый в своем городе края.
Раиса Кассина, министр науки и образования Пермского края: "Мы всегда стараемся наградить наших педагогов почетными грамотами, значками отличия, но самую высшую награду получают учителя от своих учеников, причем в самой разной форме. Вот такая выставка, где вечерами будут гулять родители, дети, читать про наших учителей, читать мысли наших учителей о миссии педагога - такое мы организовали впервые, и нам самим нравится".
Среди снимков на стенде и фото губернатора Прикамья Дмитрия Махонина со словами благодарности тем, кто выбрал профессию. Фотовыставка - одно из многочисленных мероприятий в крае, которые проходят в Год педагога и наставника, инициированном президентом страны.
А сегодня учителя делятся своими самыми главными секретами преподавания.
Елена Ивонина: "Прежде всего, доброта, потом все остальное".
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