В Прикамье обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот

Губернатор Дмитрий Махонин провел совместное совещание с представителями регионального правительства и Следственного комитета. Говорили об обеспечении жильем детей-сирот. Как заявлено, региональные власти прикладывают все усилия, чтобы ликвидировать возникшую очередь. Разработана соответствующая программа. Кроме того, в крае создана межведомственная рабочая группа, занимающаяся данной темой. Надежда Подъянова, и.о. заместитель министра социального развития Пермского края: "На сегодняшний день у нас в регионе более 9 тысяч детей-сирот. Большая часть из этих деток включена в список на получение жилья. И здесь очень важно своевременно ребенка-сироту включить в такой список, это делается при достижении 14-летнего возраста, а уже после 18-летнего возраста обеспечить его жильем. И сегодня со Следственным комитетом мы обсудили дополнительные меры, которые можно реализовать и принять в регионе по защите и жилищных прав, и собственно по обеспечению жильем детей-сирот".В этом году в Пермском крае для детей-сирот будут закуплены более 330 квартир. Кроме того, ребята могут получить жилищный сертификат или решить свой жилищный вопрос через договор найма специализированного жилого помещения. Муниципалитетам разрешено не только строить, но и покупать готовое жилье для сирот, в том числе в других территориях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Новый механизм, который мы вводим — это механизм, связанный с привлечением жилого фонда застройщиков, которые заключают с нами соглашение о комплексном развитии территории, где мы говорим о том, чтобы они, помимо строительства детских садов, школ, еще предоставляли квартиры детям-сиротам".