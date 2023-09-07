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В Прикамье обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот
В этом году в Пермском крае для детей-сирот будут закуплены более 330 квартир. Кроме того, ребята могут получить жилищный сертификат или решить свой жилищный вопрос через договор найма специализированного жилого помещения. Муниципалитетам разрешено не только строить, но и покупать готовое жилье для сирот, в том числе в других территориях.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Новый механизм, который мы вводим — это механизм, связанный с привлечением жилого фонда застройщиков, которые заключают с нами соглашение о комплексном развитии территории, где мы говорим о том, чтобы они, помимо строительства детских садов, школ, еще предоставляли квартиры детям-сиротам".
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