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В Перми автобус сбил 16-летнюю девушку
"По предварительной информации, она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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