Эдуард Соснин совершил первый рабочий выезд в статусе главы Перми

Глава Перми Эдуард Соснин отправился с рабочей поездкой по городу, впервые в новом статусе.Контейнерная площадка на улице Борцов Революции, 151 в таком эталоном виде, как сейчас, по словам Галины Меркушевой, бывает далеко не всегда.Галина Меркушева: Если есть строительный мусор, то он доходит до середины".Первый рабочий выезд Эдуарда Соснина в статусе главы Перми начался с вопросов по содержанию мест накопления отходов на правом берегу Ленинского района.Эдуард Соснин, глава Перми: "Давайте поставим задачу, на каждой площадке поставить оранжевый контейнер".Кроме этого, обсудили создание в микрорайоне Средняя Курья общественного центра по типовому проекту.На Конечной, 1б также речь зашла о контейнерной площадке. Вместе с региональным оператором ПРО ТКО решено проработать возможность установки контейнеров нового типа, а также организовать централизованный сбор шин.На авторынке «Камская долина» продолжается демонтаж нестационарных объектов. Уже снесено более 40 незаконных киосков, контейнеров и ограждений. В будущем тут планируется комплексное развитие территории.На улице Подгорной, на так называемом металлорынке, муниципальный участок тоже ранее был занят НТО, часть из них ещё стоит, но в скором времени владельцы киосков должны их убрать.Эдуард Соснин, глава Перми: "Готовы найти площадки взамен, обменять, поменяться".На Матросова, 4 жильцы пятиэтажки рассказали о благоустройстве своего двора по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», который запланирован на 2024 год.Александр Русанов, глава администрации Ленинского района Перми: "Здесь будет заменён бортовой камень, с управляющей организацией отработаем".На Пермской была представлена концепция реконструкции улицы. В районе 160-го дома дорога оканчивается тупиком. В планах сделать сквозной проезд.Глава Перми осмотрел аварийные дома на Пушкина возле Центрального рынка на месте будущей автомобильной дороги. Ранее жители сообщали в соцсетях о необходимости их снести.Пока не начались работы, принято решение закрыть аварийные здания забором.Ленинский район стал первым из серии рабочих выездов Эдуарда Соснина.Эдуард Соснин, глава Перми: "Мы с командой администрации города посетили болевые точки Ленинского района. Я призываю всех жителей Перми активно высказывать и показывать нам болевые точки, и мы в самое ближайшее время проедем по всем районам города".Центральный район города не стал исключением. Все объекты для посещения были выбраны с учётом мнения людей.