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Эдуард Соснин совершил первый рабочий выезд в статусе главы Перми
Галина Меркушева: Если есть строительный мусор, то он доходит до середины".
Первый рабочий выезд Эдуарда Соснина в статусе главы Перми начался с вопросов по содержанию мест накопления отходов на правом берегу Ленинского района.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Давайте поставим задачу, на каждой площадке поставить оранжевый контейнер".
Кроме этого, обсудили создание в микрорайоне Средняя Курья общественного центра по типовому проекту.
На Конечной, 1б также речь зашла о контейнерной площадке. Вместе с региональным оператором ПРО ТКО решено проработать возможность установки контейнеров нового типа, а также организовать централизованный сбор шин.
На авторынке «Камская долина» продолжается демонтаж нестационарных объектов. Уже снесено более 40 незаконных киосков, контейнеров и ограждений. В будущем тут планируется комплексное развитие территории.
На улице Подгорной, на так называемом металлорынке, муниципальный участок тоже ранее был занят НТО, часть из них ещё стоит, но в скором времени владельцы киосков должны их убрать.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Готовы найти площадки взамен, обменять, поменяться".
На Матросова, 4 жильцы пятиэтажки рассказали о благоустройстве своего двора по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», который запланирован на 2024 год.
Александр Русанов, глава администрации Ленинского района Перми: "Здесь будет заменён бортовой камень, с управляющей организацией отработаем".
На Пермской была представлена концепция реконструкции улицы. В районе 160-го дома дорога оканчивается тупиком. В планах сделать сквозной проезд.
Глава Перми осмотрел аварийные дома на Пушкина возле Центрального рынка на месте будущей автомобильной дороги. Ранее жители сообщали в соцсетях о необходимости их снести.
Пока не начались работы, принято решение закрыть аварийные здания забором.
Ленинский район стал первым из серии рабочих выездов Эдуарда Соснина.
Эдуард Соснин, глава Перми: "Мы с командой администрации города посетили болевые точки Ленинского района. Я призываю всех жителей Перми активно высказывать и показывать нам болевые точки, и мы в самое ближайшее время проедем по всем районам города".
Центральный район города не стал исключением. Все объекты для посещения были выбраны с учётом мнения людей.
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