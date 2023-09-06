В Перми обсудили ход реализации проекта «Школа – территория здоровья»

На площадке Общественной палаты Пермского края обсудили ход реализации проекта «Школа – территория здоровья». За последние три года в учреждениях среднего образования были подготовлены и внедрены модули «Танец на перемене» и «Физкультминутки», педагоги прошли обучение по применению современных здоровьесберегающих технологий. Апробацию прошли Дневники наблюдений для школьников «Здоровый образ жизни в моей семье», разработанные Пермским институтом повышения квалификации работников здравоохранения. В нынешнем учебном году их получили все четвероклассники в каждой из 486 школ региона.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Здоровье мы трактуем в широком смысле слова, это физическое здоровье и психическое здоровье, это условия, которые формируют здоровье, поэтому, действительно, проект направлен на широкую сферу деятельности". В качестве примера дальнейшего развития проекта участникам заседания были презентованы основные направления, нацеленные на качественное улучшение показателей здоровья учеников. Среди них: здоровое движение, здоровая статика, воспитание лидеров территорий здоровья, здоровое питание, безопасность здоровья, здоровые модели поведения, праздники здоровья, формирование здоровьесберегающей среды.Межведомственный проект «Школа – территория здоровья» действует на территории Прикамья с 2021 года при поддержке главного федерального инспектора по Пермскому краю и правительства региона. Лилия Ширяева, председатель Общественной палаты Пермского края: "Здесь важно, чтобы проект не насаживался сверху, а именно воспринимался самими педагогами, школьниками, как их детище. Вот эту роль выполняет общественная палата. Надеюсь, что итога этого проекта не будет, он должен развиваться и развиваться".