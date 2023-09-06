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С начала года в Перми снесено более 400 незаконно установленных НТО
Например, в Мотовилихинском районе с начала года добровольно и принудительно демонтировано 83 НТО на бульваре Гагарина, на улицах Юрша, Тургенева, Уинской, Гашкова. В Ленинском районе убрали 50 НТО – в том числе на улицах Спешилова и Попова, в районе Камской долины и в других местах. В Дзержинском районе снесли 88 незаконных торговых объектов на улицах Крисанова, Овчинникова, шоссе Космонавтов, проспекте Парковом и другим.
Во всех районах проводятся рейды по выявлению таких объектов, учитываются обращения жителей. В мэрии напоминают, что жители, которые считают, что торговые объекты в их дворе размещены незаконно, без согласия собственников, могут обратиться в администрацию своего района.
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