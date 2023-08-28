В Прикамье пройдет горячая линия по вопросам готовности учебных заведений к 1 сентября
В течение часа с 15:00 до 16:00 по телефону 217-68-90 на звонки будут отвечать представители министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также Департамента образования администрации Перми.
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