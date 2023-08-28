В Перми состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов

В Перми прошло выездное заседание Ассоциации молодёжных парламентов столиц субъектов Приволжского федерального округа. Ее основная цель - обмен лучшими практиками, а также развитие парламентаризма. В ходе заседания молодые парламентарии поделились своими наработками в нормотворческой и проектной деятельности.Анастасия Золотова, председатель молодежной палаты города Нижнего Новгорода, председатель молодежных палат ПФО: "Тема нашего заседания больше касалась грантовых историй и по её результатам мы смогли понять каким образом теперь взаимодействовать и с федеральными программами и с административными ресурсами".Пермь для первого выездного заседания была выбрана не случайно – у молодежного парламента Перми есть интересные проекты и уникальный опыт, который достоин того, чтобы распространять на федеральный уровень.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "В рамках этого мероприятия молоды люди могут обмениваться разными идеями, разными практиками, которые существуют в других городах, безусловно это благоприятно сказывается на формировании понимания разными представителями молодежи городов о том, как надо развиваться, в какую строну, как взаимодействовать".