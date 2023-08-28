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В Перми состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов
Анастасия Золотова, председатель молодежной палаты города Нижнего Новгорода, председатель молодежных палат ПФО: "Тема нашего заседания больше касалась грантовых историй и по её результатам мы смогли понять каким образом теперь взаимодействовать и с федеральными программами и с административными ресурсами".
Пермь для первого выездного заседания была выбрана не случайно – у молодежного парламента Перми есть интересные проекты и уникальный опыт, который достоин того, чтобы распространять на федеральный уровень.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "В рамках этого мероприятия молоды люди могут обмениваться разными идеями, разными практиками, которые существуют в других городах, безусловно это благоприятно сказывается на формировании понимания разными представителями молодежи городов о том, как надо развиваться, в какую строну, как взаимодействовать".
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