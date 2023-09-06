Судебные приставы проведут горячую линию по вопросам работы коллекторов

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала 2023 года на рассмотрении в ГУФССП России по Пермскому краю находилось более 450 обращений граждан о фактах нарушения законодательства при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности.
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