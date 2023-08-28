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В Кондратово водитель иномарки на пешеходном переходе сбил девочку
"В районе дома №2 по ул. Культуры в деревне Кондратово водитель автомобиля "Форд Фокус" допустил наезд на несовершеннолетнюю в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП девочка получила ушиб, ей оказана разовая помощь. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка", - сообщил Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
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