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C 1 сентября электросети Кунгура будет обслуживать предприятие из Чернушки
С 1 сентября 2023 года по всем вопросам, связанным с эксплуатацией объектов электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа, устранением нештатных ситуаций, организацией учета электроэнергии, технологическим присоединением, необходимо обращаться в ПКГУП «Краевые электрические сети», расположенное по адресу: Пермский край, город Чернушка, улица Дзержинского, 11а.
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