Житель Перми украл 35 велосипедов и электросамокатов

В Перми окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по 35 эпизодам хищения велосипедов и электросамокатов из подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории Дзержинского, Свердловского, Индустриального и Мотовилихинского районов города Перми. Общий ущерб составил свыше полумиллиона рублей."В период с мая по ноябрь прошлого года обвиняемый проникал в подъезды многоквартирных домов, переодевался и совершал хищения чужого имущества. При этом лишь в одном случае велосипед был пристегнут противоугонным тросом, с которым мужчина справился, сняв его через вилку. Злоумышленник не стеснялся красть детские и подростковые двухколесные транспортные средства. Также среди его добычи – коллекционный велосипед и 4 электросамоката. Похищенное имущество обвиняемый реализовывал третьим лицам, а деньги тратил на собственные нужды", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.