Житель Перми украл 35 велосипедов и электросамокатов

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"В период с мая по ноябрь прошлого года обвиняемый проникал в подъезды многоквартирных домов, переодевался и совершал хищения чужого имущества. При этом лишь в одном случае велосипед был пристегнут противоугонным тросом, с которым мужчина справился, сняв его через вилку. Злоумышленник не стеснялся красть детские и подростковые двухколесные транспортные средства. Также среди его добычи – коллекционный велосипед и 4 электросамоката. Похищенное имущество обвиняемый реализовывал третьим лицам, а деньги тратил на собственные нужды", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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