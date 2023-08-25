20-й пожар за год. На шоссе Космонавтов очередной пожар в частном секторе
Еще один пожар произошел на ул. Карпинского. Возгорание произошло на втором этаже расселенного дома. Огонь бушевал на площади 20 квадратных метров. 20 человек при помощи 4 машин потушили все за 10 минут, никто не пострадал. Зайти в дом, ожидающий сноса, мог кто угодно. От коммунальных сетей здание давно отрезано.
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