В Перми ещё 2 дня пробудет передвижная выставка-ярмарка "Регионы России". Всё то, что не найти в обычном магазине и почти нереально найти в интернете, но можно с легкостью отыскать на ярмарке "Регионы России". Например, оренбургские платки или Ростовскую халву. Разнообразные головные уборы, акцентные украшения также не оставят равнодушным посетительниц ярмарки. И женщины, и мужчины подберут трикотаж и верхнюю одежду по сезону. Самый широкий цветовой и размерный ряд: куртки, плащи, пальто, шубы и дублёнки. Удивляет разнообразным ассортиментом также восточная лавка. А продуктовом секторе перед покупкой всё предлагают продегустировать. Привлекут внимание хозяек и садоводов полезные товары для дома и сада. "Регионы России" будут работать до конца недели в торговом центре «Гипервиват», вход свободный.