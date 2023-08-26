В Перми ещё 2 дня пробудет передвижная выставка-ярмарка "Регионы России"

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← 20-й пожар за год. На шоссе Космонавтов очередной пожар в частном секторе
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20-й пожар за год. На шоссе Космонавтов очередной пожар в частном секторе
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20-й пожар за год. На шоссе Космонавтов очередной пожар в частном секторе
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В Перми создается научно-производственный центр по беспилотным авиационным системам
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