В Орджоникидзевском районе продолжаются работы по благоустройству

Активные благоустроительные работы этим летом идут в Орджоникидзевском районе Перми. Какие-то объекты уже завершены, другие близки к финалу. За качеством пристально следят городские парламентарии.Вячеслав Кондаков на ул. Черняховского, 74 живет 13 лет. Долгожданному благоустройству радуется.Вячеслав Кондаков: "Не хватало парковок, людям, детям ходить-пешеходного тротуара. Сейчас все это появилось".Здесь появились просторные парковочные карманы, асфальт, тротуар, бордюры, а по соседству -новенькая детская площадка. Как идет благоустройство в округе, проверил депутата Пермской городской Думы Олег Бурдин.Сезон благоустройства в Орджоникидзевском районе в активной стадии. Приводят в надлежащий вид все по городской и депутатской программам. Этим летом новая детская площадка появилась на улице Свободы. Рядом - умные тренажеры.На каждом тренажере есть специальный QR- код. Наводим телефон и переходим на страницу, где отображена полная инструкция по пользованию.Обустраивают скверы, ремонтируют тротуары. Рядом с местным домом культуры на Доватора появились детские качели, прорезиненные и асфальтированные дорожки, лавочки и небольшой скейт парк.В этом году работам поспособствовала и хорошая погода. В благоустройстве отдают предпочтение комплексному подходу.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: «Город, территории районов, микрорайонов-целостные. Выйдя из благоустроенного двора, надо попадать на следующую благоустроенную территорию, и наоборот, мы не должны с благоустроенной улицы заходить в разбитый двор».В целом все запланированные объекты закончены на 90%, сейчас заключают договоры на следующий год. Где что нужно сделать, решают совместно с жителями, принимают объекты тоже.Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Это прямая инициатива жителей. Они собирают общее собрание, принимают решение где какие элементы должны быть благоустроены, где должен появиться тротуар, где подъезд к дому».Вопрос сохранения благоустроенных дворов и детских площадок в первозданном виде уже лежит на самих жителях. Теперь это их собственность. И сколько все это прослужит, зависит только от них.