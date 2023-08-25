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В Орджоникидзевском районе продолжаются работы по благоустройству
Вячеслав Кондаков: "Не хватало парковок, людям, детям ходить-пешеходного тротуара. Сейчас все это появилось".
Здесь появились просторные парковочные карманы, асфальт, тротуар, бордюры, а по соседству -новенькая детская площадка. Как идет благоустройство в округе, проверил депутата Пермской городской Думы Олег Бурдин.
Сезон благоустройства в Орджоникидзевском районе в активной стадии. Приводят в надлежащий вид все по городской и депутатской программам. Этим летом новая детская площадка появилась на улице Свободы. Рядом - умные тренажеры.
На каждом тренажере есть специальный QR- код. Наводим телефон и переходим на страницу, где отображена полная инструкция по пользованию.
Обустраивают скверы, ремонтируют тротуары. Рядом с местным домом культуры на Доватора появились детские качели, прорезиненные и асфальтированные дорожки, лавочки и небольшой скейт парк.
В этом году работам поспособствовала и хорошая погода. В благоустройстве отдают предпочтение комплексному подходу.
Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: «Город, территории районов, микрорайонов-целостные. Выйдя из благоустроенного двора, надо попадать на следующую благоустроенную территорию, и наоборот, мы не должны с благоустроенной улицы заходить в разбитый двор».
В целом все запланированные объекты закончены на 90%, сейчас заключают договоры на следующий год. Где что нужно сделать, решают совместно с жителями, принимают объекты тоже.
Олег Бурдин, депутат Пермской городской думы: "Это прямая инициатива жителей. Они собирают общее собрание, принимают решение где какие элементы должны быть благоустроены, где должен появиться тротуар, где подъезд к дому».
Вопрос сохранения благоустроенных дворов и детских площадок в первозданном виде уже лежит на самих жителях. Теперь это их собственность. И сколько все это прослужит, зависит только от них.
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