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В селе Филипповка новая школа готова к приему учеников
Школа в селе Филипповка уже готова принять детей из Кунгурского округа. Условия здесь не уступают столичному уровню. Имеются кабинеты кулинарии, шитья, робототехники.
Оборудование уже имеется. Есть возможность изучать программирование с начальных классов.
Среди новшеств, которых не было в старой школе — большой спортивный зал. Его в первую очередь ждали дети.
В школе на 220 мест будут учиться ребята с первого по девятый класс. Ездить сюда будут дети из пяти территорий Кунгурского округа.
Юлия Гупалова, директор МАОУ «Филипповская ООШ»: "У нас теперь есть своя собственная "Газель", где мы можем осуществлять подвоз детей. В нашу школу ходят дети сельские, территория огромная".
Вместе с учениками увидел новую школу в Филипповке губернатор Дмитрий Махонин. Оценил оборудование, пообщался с учителями и самими ребятами.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас важно создавать условия для образования детей одинаковые по всем лучшим стандартам. Будь то это школа, которую мы будем открывать 1 сентября в микрорайоне Ива на 1600 мест, будь это школа в Филлиповке. Три новых школы, где первого сентября будет звенеть первый звонок".
Всего же до конца года в Прикамье будет сдано 14 образовательных учреждений. Они в высокой степени готовности. Так, школа в Кунгуре на 825 мест — возводится с нуля, конец строительства уже осенью.Внимание уделяется также созданию спортивной инфраструктуры. На завершающей стадии реконструкция кунгурского стадиона "Труд" — открытие в конце сентября.
Футбольное поле — главная фишка обновленного стадиона в Кунгуре. Сделано всё по стандартам, включая искусственный газон. Проводить можно как региональные, так и всероссийские мероприятия.
Главное же событие, которого ждут в том числе ученики школы в Филипповке — День знаний. В этот раз туда пойдет рекордное количество первоклашек — 48 детей.
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