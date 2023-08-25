В селе Филипповка новая школа готова к приему учеников

Глава региона Дмитрий Махонин побывал в Кунгурском округе, где посетил новое здание школы в селе Филипповка. Оно откроет свои двери уже 1 сентября.В кабинете химии в новой школе села Филлиповка созданы все условия для обучения, говорит учитель Дарья Александрова.Дарья Александрова, учитель химии и биологии МАОУ «Филипповская ООШ»: "Кабинет полностью оборудован для проведения лабораторных и практических работ, здесь есть шкаф с вытяжкой, к каждой парте подведена вода".Школа в селе Филипповка уже готова принять детей из Кунгурского округа. Условия здесь не уступают столичному уровню. Имеются кабинеты кулинарии, шитья, робототехники.Оборудование уже имеется. Есть возможность изучать программирование с начальных классов.Среди новшеств, которых не было в старой школе — большой спортивный зал. Его в первую очередь ждали дети.В школе на 220 мест будут учиться ребята с первого по девятый класс. Ездить сюда будут дети из пяти территорий Кунгурского округа.Юлия Гупалова, директор МАОУ «Филипповская ООШ»: "У нас теперь есть своя собственная "Газель", где мы можем осуществлять подвоз детей. В нашу школу ходят дети сельские, территория огромная".Вместе с учениками увидел новую школу в Филипповке губернатор Дмитрий Махонин. Оценил оборудование, пообщался с учителями и самими ребятами.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас важно создавать условия для образования детей одинаковые по всем лучшим стандартам. Будь то это школа, которую мы будем открывать 1 сентября в микрорайоне Ива на 1600 мест, будь это школа в Филлиповке. Три новых школы, где первого сентября будет звенеть первый звонок".Всего же до конца года в Прикамье будет сдано 14 образовательных учреждений. Они в высокой степени готовности. Так, школа в Кунгуре на 825 мест — возводится с нуля, конец строительства уже осенью.Внимание уделяется также созданию спортивной инфраструктуры. На завершающей стадии реконструкция кунгурского стадиона "Труд" — открытие в конце сентября.Футбольное поле — главная фишка обновленного стадиона в Кунгуре. Сделано всё по стандартам, включая искусственный газон. Проводить можно как региональные, так и всероссийские мероприятия.Главное же событие, которого ждут в том числе ученики школы в Филипповке — День знаний. В этот раз туда пойдет рекордное количество первоклашек — 48 детей.