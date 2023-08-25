В Перми создается научно-производственный центр по беспилотным авиационным системам. Разговор об этом шел на заседании, посвященном итогам работы пермской делегации на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске.Прототип беспилотного летательного аппарата - разработка пермского политехнического университета. Можно будет использовать в сельском хозяйстве, говорят разработчики. Этот дрон сможет поднимать до 160 килограммов груза.Глеб Шипунов, заместитель директора НОЦ авиационных композитных технологий ПНИПУ: "Мы его собрали практически полностью из отечественных компонентов, изготавливаемых здесь, у нас, в пермском политехническом университете, это композиционные материалы, композиционные винты, наше будет программное управление".Это один из первых шагов создания в крае научно-производственного центра по беспилотным авиационным системам. Не зря именно эта тема стала основной у пермской команды на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске.Владимир Модорский, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ: "Сейчас поддержка на всех уровнях этому направлению, научно-производственный центр - это такая опытная, стартовая площадка для того, чтобы обеспечить затем и серийное производство".Итоги поездки подвели накануне. Дмитрий Махонин, который так же побывал в Новосибирске, встретился с представителями Политеха, осмотрел разные образцы техники, а на совещании обратил внимание, что речь идёт о более чем актуальной теме.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Этому уделяется большое внимание и в правительстве Российской федерации, и в правительстве Пермского края, мы понимаем, что в ближайшее время будет принят национальный проект, будут введены серьёзные федеральные средства, и Пермский край будет, безусловно, претендовать на то, чтобы получить эти средства".А это развитие, и все предпосылки для него есть, есть и те, кто готов заниматься именно этим направлением, буквально со школьной скамьи. Так, на встрече Дмитрий Махонин вручил почётные грамоты пермским ребятам, которые на «Архипелаге» заняли призовые места в соревнованиях дронов.Николай Пагоманов, воспитанник Пермского суворовского военного училища: "Интерес к этому занятию у меня всё больше растёт, и я пытаюсь получать всё более лучшие и лучшие результаты!"Что касается создания научно-производственного центра, планируется, что его резидентами станут несколько пермских предприятий. И этот беспилотник - один из примеров того, что работа уже началась.Какого-то имени аппарату в пермском политехе ещё не придумали, но тем не менее, прототип практически готов к использованию, и ожидается, что пробный первый взлёт произойдёт в конце сентября.В будущей работе, говорят специалисты, всегда будут востребованы грамотные кадры, в том числе выпускники пермских вузов, где, кстати, всё ещё ждут абитуриентов - открыт набор на дополнительные бюджетные места.