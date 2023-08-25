Осенняя сессия в региональном парламенте началась с решения кадровых вопросов в медицине

В первом чтении депутаты Законодательного Собрания Пермского края поддержали законопроект губернатора Дмитрия Махонина, который расширяет категории студентов получающих государственную поддержку. Сегодня уже действует норма, по которой студенты медицинских Вузов и ординаторы, обучающиеся по целевому договору, имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты. Теперь к ним добавятся еще и бакалавры из других вузов, по таким специальностям, как «Логопедия» «Лечебная физическая культура» и другим востребованным для региона направлениям. Алексей Мазлов, первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Одна из самых актуальных тем в здравоохранении — это кадровое обеспечение медицинских учреждений, и поэтому в настоящее время профессиональная ориентация школьников в медицинские учебные заведения с заключением соответствующих договоров на целевое обучение. Это на сегодняшний день наверное главный и основной путь решения кадрового вопроса в здравоохранении». В рамках «парламентского часа» министр культуры края Алла Платонова рассказала о реализации национального проекта «Культура». Региональная его часть развивается по семи направлениям. Из бюджетов всех уровней на различные мероприятия только в этом году выделено почти 150 миллионов рублей.По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих: «При реализации программ национального проекта особое внимание уделяется муниципальным образованиям. Даже в отдаленных территориях региона меняются учреждения культуры, преображаются библиотеки, музеи и театры – то, что зачастую является центром общественной жизни на местах». Надежда Лядова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В проекте каждый год появляются новые направления, и одно из таких востребованных направлений, по наказам наших избирателей — это поддержка муниципальных музеев. Самая главная цель, которую ставит перед собой и наш национальный проект, и партийный, и проект и в рамках «Комфортного края» - это создание комфортных условий в наших сельских территориях».