В Пермском крае детям из многодетных малоимущих семей компенсируют половину стоимости обучения в колледже

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Речь идет о студентах, которые обучаются в государственных учреждениях Пермского края на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Сейчас в перечне, утвержденном краевым Минобром, представлены 72 перспективные профессии и специальности.
Льготой смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Планируется, что проект закона будет рассмотрен депутатами на заседании в сентябре.
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