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В Соликамске сотрудники Госавтоинспекции помогли заблудившемуся грибнику выйти из леса
Дежурный передал информацию наряду дорожно-патрульной службы полиции в составе лейтенанта полиции Алексея Бронникова и младшего лейтенанта полиции Александра Никитина. Госавтоинспекторы незамедлительно выехали в лесной массив, где по информации заявительницы плутает грибник. Около трех часов наряд ДПС ездил по лесным дорогам, включая спецсигнал и вслушиваясь в лесные звуки. Когда почти стемнело из чащи к патрульному автомобилю вышел мужчина. Он очень устал, но не упал духом. Грибник обрадовался, что его нашли.
Живым и здоровым госавтоинспекторы доставили мужчину в город на патрульном автомобиле, так как его транспорт находился далеко от места, где его нашли полицейские, а время уже было позднее. Соликамец высказал слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции за оказанную помощь.
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