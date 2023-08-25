В Соликамске сотрудники Госавтоинспекции помогли заблудившемуся грибнику выйти из леса

Вечером в Соликамске в дежурную часть поступила информация из службы спасения «112» о том, что к ним позвонила женщина и обеспокоенным голосом сообщила, что ее 55-летний отец днем ушел в лес за грибами и заблудился. Находясь на связи с дочерью, он сообщил, что с ним все в порядке, но он никак не может найти дорогу обратно к своему автомобилю.Дежурный передал информацию наряду дорожно-патрульной службы полиции в составе лейтенанта полиции Алексея Бронникова и младшего лейтенанта полиции Александра Никитина. Госавтоинспекторы незамедлительно выехали в лесной массив, где по информации заявительницы плутает грибник. Около трех часов наряд ДПС ездил по лесным дорогам, включая спецсигнал и вслушиваясь в лесные звуки. Когда почти стемнело из чащи к патрульному автомобилю вышел мужчина. Он очень устал, но не упал духом. Грибник обрадовался, что его нашли.Живым и здоровым госавтоинспекторы доставили мужчину в город на патрульном автомобиле, так как его транспорт находился далеко от места, где его нашли полицейские, а время уже было позднее. Соликамец высказал слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции за оказанную помощь.