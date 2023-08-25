В Елово откроют современный памп-трек для занятий велоспортом

Современный памп-трек для занятий велоспортом появится в скором времени в селе Елово. Объект разместится в новой зоне отдыха у Речного вокзала. Открытие запланировано на сентябрь. Как сообщили в Минспорта Прикамья, строительство ведется под наблюдением Федерации велоспорта Пермского края.«Памп-трек будет начального уровня сложности. Сейчас на участке произведена разметка с будущим рельефом памп-трека, начинаются работы по укладке дренажных труб, затем будет сделано основание из щебня, "волны" из ПГС и два слоя асфальта. Вокруг памп-трека будет возведено ограждение, появятся осветительные приборы и лавочки с урнами», – рассказали в ведомстве и добавили, что даже среди строителей, которые сейчас работают на объекте, есть чемпион России и чемпион Удмуртии по велоспорту.Всего в этом году планируется построить три памп-трека. Кроме Елово они появятся в Кудымкаре и селе Барда.