← 26 августа в «Ночь города» будет продлена работа общественного транспорта и ограниченно движение личного транспорта
В Соликамске сотрудники Госавтоинспекции помогли заблудившемуся грибнику выйти из леса →
В Елово откроют современный памп-трек для занятий велоспортом
«Памп-трек будет начального уровня сложности. Сейчас на участке произведена разметка с будущим рельефом памп-трека, начинаются работы по укладке дренажных труб, затем будет сделано основание из щебня, "волны" из ПГС и два слоя асфальта. Вокруг памп-трека будет возведено ограждение, появятся осветительные приборы и лавочки с урнами», – рассказали в ведомстве и добавили, что даже среди строителей, которые сейчас работают на объекте, есть чемпион России и чемпион Удмуртии по велоспорту.
Всего в этом году планируется построить три памп-трека. Кроме Елово они появятся в Кудымкаре и селе Барда.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
26 августа в «Ночь города» будет продлена работа общественного транспорта и ограниченно движение личного транспорта
В микрорайоне Кировский поселок сгорел частный двухэтажный дом
Студенты-целевики, обучающиеся на специалистов по реабилитации пациентов, смогут получать дополнительные стипендии
В Перми пройдёт конкурс профмастерства среди водителей автобусов
Два ведра с куста! В Перми пройдет ярмарка растений от новосибирского питомника
На собственников опасного дома по ул. Эпроновской будут воздействовать через суд
В пермских вузах заканчивается дополнительный набор на бюджетные места
Похолодание в Прикамье усиливается
На "ОДК-СТАР" состоялось награждение лучших сотрудников
Смертельная авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург
Добавить комментарий: