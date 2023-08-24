26 августа в «Ночь города» будет продлена работа общественного транспорта и ограниченно движение личного транспорта

Гала-шоу 300-летия Перми «Ночь города», которое состоится 26 августа, является кульминацией летнего фестиваля «Город встреч» – флагманского события празднования юбилея. Хэдлайнерами мероприятия станут группа «Ленинград» и Лев Лещенко, а также DJ Smash, хип-хоп исполнитель Loc-Dog и группа «Давинчи».На событии планируется большое количество зрителей: для обеспечения безопасности пермяков и гостей города будет скорректировано движение личного и общественного транспорта, а также пешеходов. Для проезда с правобережной части Перми и обратно на личном транспорте лучше всего выбирать Красавинский мост или плотину КамГЭС. На Коммунальном мосту и улице Попова приоритет будет отдан общественному транспорту.С 17:00 26 августа до 02:00 27 августа запретят движение для всех видов транспортных средств на улице Ленина от Попова до Крисанова, на улице Борчанинова от Пермской до Петропавловской, а также на улице Окулова от Соборной площади до Попова и улице Осинской от Монастырской до Окулова.Также в этот день, с 00:00 26 августа до 02:00 27 августа, будет действовать запрет остановки и парковки на улицах Ленина и Петропавловской от Плеханова до Куйбышева, на улицах Борчанинова и Крисанова от Пермской до Петропавловской. Это же ограничение будет действовать на улице Попова от Пермской до Петропавловской, а также улице Осинской от Окулова до Монастырской, улице Окулова от Соборной площади до Попова.Указанные выше ограничения не распространяются на общественный транспорт.В случае большого скопления пешеходов и транспорта с 20:00 26 августа до 02:00 27 августа будет прекращено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, по улице Попова от Екатерининской до Борцов революции (включая Коммунальный мост), а также по улице Петропавловской от Крисанова до Попова. Ограничения на мосту продлятся до нормализации транспортной обстановки.В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что в ночь с 26 на 27 августа будет продлена работа трёх трамвайных маршрутов, а также пятнадцати автобусных в разные районы города. Отправления будут совершаться по мере наполняемости транспортных средств.Так, после 00:15 пассажиры смогут воспользоваться трамвайными маршрутами №4, №5 и №7. При этом, трамвай №5 проследует в объезд улицы Борчанинова по улице Максима Горького. В Индустриальный район отправятся автобусы маршрутов №3, №10 и №36. В микрорайоны Парковый и Заостровка пассажиры смогут добраться на маршрутах №14, №50 и №67. В правобережную часть города – на автобусных маршрутах №6, №15, №20 и №53. Автобусы №32, №36 и №77 проследуют в левобережную часть Орджоникидзевского района. Жители микрорайона Садовый смогут воспользоваться автобусами №1 и №68, а микрорайона Владимирский – №74.В ведомстве сообщают, что в вечернее время автобусы и трамваи совершат суммарно более 150 отправлений. Кроме того, с перевозчиками прорабатывается вопрос дежурства резервных машин на случай скопления большого количества пассажиров, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.