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26 августа в «Ночь города» будет продлена работа общественного транспорта и ограниченно движение личного транспорта →
В микрорайоне Кировский поселок сгорел частный двухэтажный дом
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Студенты-целевики, обучающиеся на специалистов по реабилитации пациентов, смогут получать дополнительные стипендии
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