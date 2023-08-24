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Студенты-целевики, обучающиеся на специалистов по реабилитации пациентов, смогут получать дополнительные стипендии
В частности, парламентарии заслушали доклад министра здравоохранения региона Анастасия Крутень о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Прикамье. Также глава минздрава подвела итоги реализации программы «Земский доктор» и рассказала о законопроекте, который предусматривает выплату стипендий студентам, обучающимся на бакалавриате по целевым договорам на специалистов по реабилитации пациентов.
Данный проект был внесён на рассмотрение губернатором края Дмитрием Махониным и принят депутатами в первом чтении. Проектом закона предлагается расширить категории обучающихся, получающих дополнительные меры поддержки. В случае принятия законопроекта во втором чтении, студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и заключившие договоры о целевом обучении, смогут получать ежемесячные выплаты. Размер стипендии будет равен размеру выплат для обучающихся по программам специалитета: 6 400 рублей – первый семестр, 11 200 рублей – второй семестр. Изменения вносятся с целью привлечения студентов и укомплектования учреждений здравоохранения немедицинскими работниками для дальнейшей организации реабилитации пациентов. Так, в регионе по программам бакалавриата обучаются специалисты по направлениям «Логопедия», «Лечебная физическая культура» и др.
Также депутаты рассмотрели законопроект, который меняет методику расчёта бюджетных средств на составление протоколов об административных правонарушениях, и законопроект, который позволит краевому бизнес-омбудсмену посещать без специального разрешения предпринимателей, находящихся под стражей.
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