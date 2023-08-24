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В Перми пройдёт конкурс профмастерства среди водителей автобусов
Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов в этом году пройдет во второй раз. Победителям конкурса предусмотрены ценные призы от МУП «Пермгорэлектротранс» и спонсоров мероприятия.
Напомним, МУП «Пермгорэлектротранс» – одно из крупнейших транспортных предприятий края. Муниципальный перевозчик обслуживает все трамвайные и семь автобусных маршрутов – №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63 и №68. На предприятии работает более 1100 сотрудников, которые ежедневно обеспечивают стабильную работу трамваев и автобусов на линии.
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