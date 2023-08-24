Два ведра с куста! В Перми пройдет ярмарка растений от новосибирского питомника

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Познакомиться и приобрести разработки новосибирских селекционеров можно с 9:00 до 19:00, возле ДКЖ с 25 по 28 августа.
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