Похолодание в Прикамье усиливается

Похолодание в Пермском крае усилилось, но это еще не предел, предупреждают синоптики."Теплолюбивые растения, которые у вас еще остались, необходимо либо укрыть, либо вывезти с дачи. Что касается корнеплодов - все безопасно, можно не беспокоиться. Дневной прогрев еще слабее, следовательно, по всей территории края от 12 до 17 градусов, в Перми не выше 16. Самый низкий температурный фон мы ожидаем в воскресенье и понедельник, температура ночью +2...+7, в Перми около +4, а вот днём уже только +10...+15, в Перми около +14", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.