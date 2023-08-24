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В пермских вузах заканчивается дополнительный набор на бюджетные места
В пермских вузах сегодня заканчивается дополнительный период приема документов и заявлений на поступление. Ранее на некоторых направлениях образовалось весомое количество свободных бюджетных мест. Было решено, что кто-то из абитуриентов, прошедших конкурсный отбор, либо не успел определиться с вузом, либо не разобрался в правилах поступления и потому не принес документы. Для того чтобы исправить ситуацию, сроки зачисления были увеличены.
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