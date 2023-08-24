На "ОДК-СТАР" состоялось награждение лучших сотрудников

На пермском предприятии "ОДК-СТАР" состоялось награждение почетными грамотами Ассоциации "Союз авиационного двигателестроения". Всего ко Дню воздушного флота России отметили пять человек.Важно разглядеть даже самые микроскопические изъяны – царапины, загрязнения, зазоры. У Яны Поздеевой за 11 лет работы контролером на предприятии ОДК-СТАР глаз намётан.Яна Поздеева, контролёр сборочного цеха АО «ОДК-СТАР»: "Это довольно-таки трудоёмкий и кропотливый процесс, тем более что с нашего участка зарождается сборка агрегата. Мы смотрим его в разобранном виде, если нас что-то не устраивает, мы это всё отбраковываем".Сегодня на «СТАРе» трудится 4800 человек. В названии зашифрован ответ, что здесь разрабатывают и производят: системы топливопитания и автоматического регулирования двигателей. Например, в этом цехе собирают агрегаты для двигателей авиационного, наземного и морского применения.Сборочный цех - это повышенный уровень чистоты и культуры производства. Обязательно халат и белая шапочка – безупречность и чёткость во всём. В таком подходе к работе во время визита на предприятие лично убедился Виктор Чуйко, легенда отечественной авиационной промышленности.В 80-е годы Виктор Михайлович занимал должность заместителя министра авиационной промышленности СССР по двигателестроению. Он посетил не только производственные площадки, но и корпоративный музей, в стенах которого состоялось награждение лучших сотрудников СТАРа, приуроченное ко Дню воздушного флота.Всего почетными грамотами Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» удостоены пять человек.Артём Кичёв, начальник отдела оперативного планирования АО «ОДК-СТАР»: "Задача отдела основная, чтобы каждая деталь, каждый агрегат своевременно попал в план производства, чтобы мы могли полностью обеспечить своих потребителей необходимой продукцией".Также за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие авиационного двигателестроения свою награду получила контролёр Яна Поздеева. Для неё, как и для остальных, это стало неожиданностью, но только не для Виктора Чуйко, отметившего особую роль пермяков в развитии российского двигателестроения.Виктор Чуйко, президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»: "Я расцениваю пермское моторостроение, пермскую школу авиационного двигателестроения, как нашу надежду на полное возрождение авиационной промышленности в России. Пермская школа авиадвигателестроения, включая систему автоматического регулирования, это ОКБ, завод, и ОКБ завод объединенный ваш, является основным центром авиационного двигателестроения, владеющего самыми высокими компетенциями при разработке двигателей и агрегатов к ним".В советские годы на заводе выпускали карбюраторы для отечественных самолетов. Сейчас здесь производят системы автоматического управления современными газотурбинными двигателями, в том числе ПД-14, ПД-8 и ПД-35. Как будет вести себя «сердце» железной птицы в полете, во многом зависит от автоматики, качество и надежность которой в руках профессионалов, которые её создают.