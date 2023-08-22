В Усолье прошел "Строганов Фест на Каме"

В старинном Усолье вновь прошел Строгановский фестиваль на Каме.Семь полотен открываются взгляду - это проект, поддержанный региональным Минкультом - «Строганов арт: Усольские муралы». Каждое произведение - рассказ о роли династии Строгановых в истории Усолья. Авторы - художники из разных российских городов.Проект - часть масштабного фестиваля "Строганов Фест", который второй раз проводится в Усолье. Среди тех, кто поддержал фестиваль - компания "ЕвроХим", это часть их программы «Сохраняем наследие».Роман Филиппов, глава дивизиона Горнорудный АО «МХК «ЕвроХим»: "Основная идея была - объединить всё, с точки зрения и компании, и исторического наследия, и возможности, чтобы на эту землю как можно больше приезжало туристов, узнавали исторические истоки".Этот год стал юбилейным для Усольского калийного комбината, одного из подразделений "ЕвроХима". На главной сцене сотрудников поздравили с 15-летием предприятия, лучшим вручили награды и подарки.Дмитрий Токарев, исполнительный директор ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»: "Мы являемся продолжателями, наследники этой истории, и поэтому социальная ответственность - это не пустой звук, мы строим микрорайон, мы ремонтируем дороги, проводим фестиваль для того, чтобы людям интереснее жилось!"кадром Место проведения - Усольский архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», где постепенно идёт восстановление комплекса - по проекту, разработанному краевыми властями.Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "Для нас очень важно, чтобы здания были приведены в тот вид, который действительно позволит Усолью принимать всё больше и больше туристов, мы видим этот интерес!"Сам фестиваль насыщен событиями - здесь профессионалы своего дела рассказывают и показывают, как приготовить настоящий бефстроганов. В ремесленной слободке можно заняться выпариванием соли или перемалыванием зерна.Площадок много, площадки интересные, можно, например, строить из картона.Гостей много - люди едут со всего края, чтобы посетить музейные экспозиции, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть театрализованные представления, познакомиться с народными ремёслами.Не забыли и про музыку - на сцену вышли оперные певцы Гарри Агаджанян и Наталья Буклага, а так же группы "Рунара" и "Неизвестный композитор".