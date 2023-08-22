Пермский край на Чемпионате России по мини-футболу представит новая команда

Пермский мини-футбольный клуб "Прогресс-Бионорд" стал профессиональным и в ближайшее время дебютирует в чемпионате Высшей лиги. Команда уже заручилась поддержкой краевых властей. Команда "Прогресс-Бионорд" появилась в прошлом году и сразу победила во всех любительских турнирах Прикамья. Перед началом нового сезона — дружеская встреча с одним из соперников.Товарищеский матч с командой из Сургута высшей лиги чемпионата России по по мини-футболу проходит на родной земле — в пермском дворце спорта "Красава".Матч между командами — тренировочный процесс в рамках подготовки к новому сезону Чемпионата Высшей лиги по мини-футболу, а также Кубку России, он стартует 8 сентября в Глазове.В составе команды сотрудники краснокамского завода - Уральский завод противогололедных материалов и воспитанники спортивной школы «Прогресс». Задача нового сезона — выход в плей-офф Чемпионата России.Алексей Керов, генеральный менеджер МФК «Прогресс-Бионорд»: "У нас есть несколько молодых юных футболистов от 2007 года рождения, на которых у нас основная ставка делается на рост — с ними мы будем брать самые высокие вершины".С этого года "Прогресс-Бионорд" — профессиональный клуб. Руководство получило соответствующую лицензию, заключило контракты с семью игроками и заручилось поддержкой краевых властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В рамках проекта «Прогресс-Бионорд» именно будет развить массовый спорт — это и детская школа, ну, и конечно же, очень хочется, чтобы через какое-то время сама команда участвовала в высших лигах и прославляла Пермский край, мы будем всячески этому способствовать".Поддержка зрителей только приветствуется. Домашние матчи пермской команды по мини-футболу будут проходить на двух площадках — СК Сухарева в Индустриальном районе и Дворец спорта "Красава" в Верхних Муллах.Денис Самохвалов, главный тренер МФК «Прогресс-Бионорд»: "Стыковые игры существуют для того, чтобы мы посмотрели это все не только на тренировочных занятиях, но и в практике".Первую игру на чемпионате наши спортсмены проведут дома 29 сентября. Что касается товарищеской встречи с Сургутом — игра закончилась победой пермской команды со счетом 6:3.