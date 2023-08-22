Пермской "Серебронике" исполнилось 23 года

Ювелиры "Сереброники" отметили день рождения компании. По традиции, праздник обернулся подарками для клиентов, которые не закончатся еще месяц.Виктория и Анастасия прониклись изяществом украшений из коллекции «Серебряные кружева»- одной из 7, посвящённых 300 -летию Перми. Богатые традиции пермской филиграни бережно сохранены в кулонах и серьгах.23 года отмечает сама «Сереброника». Творческий итог многолетней работы можно увидеть в главном серебряном магазине компании.Андрей Саламатин, директор ювелирной компании «Сереброника»: "Необыкновенное отношение у пермяков к серебру. И согретые этой любовью, мы радуем новинками наших гостей. Очень приятно слышать от наших гостей слова о том, что таких серебряных украшений, как в Перми, больше нет нигде в мире. "Сереброника" стала пермской достопримечательностью".Торговая галерея состоит из нескольких залов - это десятки витрин и тысячи серебряных изделий. Переходя от витрины к витрине, можно проследить творческий путь развития компании. Здесь и простые украшения, и дань моде, и шедевры ювелирного искусства.Признание в любви к родному краю ювелиры выразили в коллекциях: Пермский звериный стиль, талисманы СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, украшения пермских героев «Сердце Пармы», любовные обереги ЭРУПСА, серебряная палеонтология ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД, старинная пермская филигрань и даже серебряный винтаж советских времён.Анна Баннова, продавец-консультант «Сереброники»: "А еще мы для наших гостей приготовили серебряные подарки - эти маленькие звери-хранители пермского зодиака. Вот "Сереброника" по пермскому зодиаку - стрекоза, а вы кто? Приходите к нам и обязательно узнаете!"Подарки ждут покупателей целый месяц. В честь 23-летия объявлен и большой фотоконкурс "Серебриссимо".Ирина Саламатина, финансовый директор компании «Сереброника»: "Специально для всех любителей серебра! Призовой фонд - 300 тысяч серебром! И ещё 23 интересных номинации с призовым фондом. Приносите и присылайте свои фотографии в украшениях "Сереброники". Пусть вам всем повезёт"Андрей Саламатин, директор ювелирной компании «Сереброника»: "А это главный приз нашего фотоконкурса: Мы желаем вам добра и побольше серебра!"