В Перми пройдет турнир Ural Fighting Championship

В Перми этой осенью в рамках форума «Россия спортивная держава» в очередной раз пройдет турнир Ural Fighting Championship. Об этом подписали соглашение представители регионального правительства и компании «Уралкалий». Документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам развития физкультуры и спорта, популяризации боевых искусств и единоборств среди молодежи и взрослого населения в Прикамье.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Наличие таких вот надежных партнеров, которые будут создавать атмосферу, которые будут создавать очень крутое событие на площадке форума, - это безусловно такой большой подарок, мы очень благодарны коллегам, что они вместе с нами идут рука об руку и будут проводить это событие в периметре мероприятий «Россия спортивная держава».Компания «Уралкалий» является давним стратегическим партнером в развитии спорта на территории Пермского края. Компания помогала с организацией Чемпионата России по самбо, 1-го этапа Всероссийского командного турнира по боксу «Кубок Победы», в прошлом году провели в Перми международный турнир по смешанным единоборствам ММА. В этом году гостей и зрителей ожидает еще больше сюрпризов.Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий»: "Мы хотим этот турнир сделать максимально особенным, непохожим на другие. Формат даже у нас поменялся, мы будем проводить поединки по профессиональному боксу, будет профессиональный кикбоксинг несколько пар, ребята выходцы из нашего Пермского края. Ну и конечно же, сам идеологический формат «Сборная России против сборной мира».