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В Чердынском лесничестве локализовано крупное возгорание
По данным Пермского лесопожарного центра, «работы по тушению проводились ручным способом, кромка пожара проливалась из ранцевого лесного опрыскивателя и мотопомпы. В итоге распространение огня рядом с охраняемой природной территорией было прекращено, пожар локализован".
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