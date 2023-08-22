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Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам соблюдения земельного законодательства
На эти и другие вопросы 24 августа с 14 до 17 часов ответит начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Пермскому краю Юлия Владимировна Алёшина. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и одновременно будет проходить во всех регионах страны.
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