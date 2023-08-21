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3500 юных прикамцев стали участниками студенческих отрядов
В последнее время активно развивается такое направление, как трудовые отряды подростков. В регионе действуют 39 отрядов, которые объединяют более 800 подростков.
Пока одни заканчивают трудовые смены, другие еще могут к ним присоединиться. Любой студент или школьник может сделать это через учебное заведение, либо заполнив анкету в группе студотрядов.
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