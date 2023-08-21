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В Перми определили победителей и призеров финала VII Всероссийской спартакиады среди трудящихся
Атлеты сражались за первенство в десяти видах программы: баскетболе 3х3, волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, пулевой стрельбе, шахматах и соревнованиях спортивных семей. Результаты в каждом из них шли в зачет регионов.
В итоге наибольшее количество баллов и призовых мест заняли представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Это принесло им первое место в общекомандном зачете. Второй стала сборная Краснодарского края, тройку лидеров замкнула команда Пензенской области.
В активе сборной хозяев три медали. Прикамцы заняли второе место в турнире по волейболу среди женщин. В легкой атлетике, где выступала команда из двух женщин и двух мужчин, команда Пермского края завоевала бронзовые награды. Также в соревновании среди спортивных семей с девочками третье место заняла семья Ложкиных. Напомним, Прикамье представляли команды шести предприятий: «Пермские моторы», «Уралкалий», филиал «ПМУ» компании «Уралхим», Пермская печатная фабрика «Гознак», «Газпром межрегионгаз Пермь» и «Чусовской металлургический завод».VII Всероссийская спартакиада среди трудящихся приурочена к двум юбилейным событиям – 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта и 300-летию Перми.
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