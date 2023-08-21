← В Перми определили победителей и призеров финала VII Всероссийской спартакиады среди трудящихся
Сбежавшая пума попала в объектив камеры наблюдения санатория Демидково →
В День Государственного флага в Перми пройдёт праздничная программа
Основные праздничные события развернутся на эспланаде у здания Законодательного собрания Пермского края. Каждый час с 12:00 до 15:00 волонтеры будут растягивать 25-метровый флаг Российской Федерации. В 13:00 к акции присоединятся сотрудники ГУ МЧС России в Пермском крае.
Гости площадки смогут присоединиться к флешмобу от танцевальной команды «Громов Шоу», который пройдет под патриотичную композицию «Я – русский». Он будет проходить в начале каждого часа с 12:00 до 15:00. Для зрителей также выступит вокальная группа «Форте». Здесь же на площадке появится несколько тематических фотозон с цветами Государственного флага Российской Федерации, где можно будет сделать памятные снимки и поделиться ими в соцсетях.
В течение дня с 12:00 до 15:00 в разных точках города волонтеры раздадут ленты с триколором. Встретить их можно будет на городской эспланаде, Соборной площади, Тихом Компросе, в парке культуры и отдыха Кировского района и в саду им. В.Л. Миндовского. Также с 17:00 до 18:00 Главное управление судебных приставов совместно с «ПермьПарк» проведут в саду им. В. Л. Миндовского флешмоб. Юные посетители украсят асфальт сада рисунками с российским флагом.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Именно в этот день в 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа флаг РСФСР.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми определили победителей и призеров финала VII Всероссийской спартакиады среди трудящихся
В Прикамье состоялся фестиваль патриотической песни «Автомат и гитара»
Форум креативных индустрий прошел в Перми
Стартовала вторая смена большого Международного волонтерского лагеря
В Заозерье придет чистая вода
В Чайковском при выбросе аммиака на мясокомбинате пострадали люди
Жителей Кыласово напугали человеческие кости на берегу Камы
Первокурсники ПГНИУ с высокими баллами ЕГЭ получат дополнительную финансовую поддержку
12 августа на Белой горе откроется фестиваль православной культуры
"Парк науки" проводит детский конкурс "Наука в кадре"
Добавить комментарий: