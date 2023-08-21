В День Государственного флага в Перми пройдёт праздничная программа

22 августа в Перми запланированы события, посвящённые Дню государственного флага Российской Федерации. Мероприятия будут проходить в разных районах города.Основные праздничные события развернутся на эспланаде у здания Законодательного собрания Пермского края. Каждый час с 12:00 до 15:00 волонтеры будут растягивать 25-метровый флаг Российской Федерации. В 13:00 к акции присоединятся сотрудники ГУ МЧС России в Пермском крае.Гости площадки смогут присоединиться к флешмобу от танцевальной команды «Громов Шоу», который пройдет под патриотичную композицию «Я – русский». Он будет проходить в начале каждого часа с 12:00 до 15:00. Для зрителей также выступит вокальная группа «Форте». Здесь же на площадке появится несколько тематических фотозон с цветами Государственного флага Российской Федерации, где можно будет сделать памятные снимки и поделиться ими в соцсетях.В течение дня с 12:00 до 15:00 в разных точках города волонтеры раздадут ленты с триколором. Встретить их можно будет на городской эспланаде, Соборной площади, Тихом Компросе, в парке культуры и отдыха Кировского района и в саду им. В.Л. Миндовского. Также с 17:00 до 18:00 Главное управление судебных приставов совместно с «ПермьПарк» проведут в саду им. В. Л. Миндовского флешмоб. Юные посетители украсят асфальт сада рисунками с российским флагом.День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Именно в этот день в 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа флаг РСФСР.