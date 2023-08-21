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В Прикамье состоялся фестиваль патриотической песни «Автомат и гитара»
По традиции фестиваль "Автомат и гитара" проходит три дня в трех разных городах Прикамья: Губаха, Чайковский и Пермь. Фестивальная программа не ограничивается одними лишь песнями, здесь также выступают спортсмены, а на специальных экспозициях демонстрируют армейское оружие и оборудование разных лет. К примеру, полевой телефон.Анатолий Семенов: «Используется очень давно, со времен Великой Отечественной войны, возможно, модификации меняются, но до сих пор стоит на вооружении. Соединяется кабелями - прослушать его нельзя".
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