В Прикамье состоялся фестиваль патриотической песни «Автомат и гитара»

В Перми в Парке Горько состоялся 10-й юбилейный фестиваль патриотической песни «Автомат и гитара». От традиционно объединяет ветеранов боевых действий и военной службы, а так же поклонников патриотической песни. Фестиваль собрал исполнителей со всей России. Гвоздем концертной программы стало выступление группы "Каскад" из Ярославля.Ирик Шигабутдинов, председатель исполкома Пермского краевого отделения ВООВ «Боевое братство»: "Такие легендарные имена как группа Каскад, афганская группа, Владимир Мазов, легендарный пограничник. Сверхзадача всегда одна - патриотизм и любовь к нашей Родине".По традиции фестиваль "Автомат и гитара" проходит три дня в трех разных городах Прикамья: Губаха, Чайковский и Пермь. Фестивальная программа не ограничивается одними лишь песнями, здесь также выступают спортсмены, а на специальных экспозициях демонстрируют армейское оружие и оборудование разных лет. К примеру, полевой телефон.Анатолий Семенов: «Используется очень давно, со времен Великой Отечественной войны, возможно, модификации меняются, но до сих пор стоит на вооружении. Соединяется кабелями - прослушать его нельзя".