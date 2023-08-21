Форум креативных индустрий прошел в Перми

В Перми прошел двухдневный форум креативных индустрий. Заявлено было, что это одно из флагманских событий программы празднования юбилея краевой столицы. Для открытых новому молодых людей стартовал всероссийский Форум креативных индустрий - одно из флагманских событий краевой программы празднования «Пермь-300», которое проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.В пространстве бывшего кинотеатра "Кристалл" свою деятельность презентуют пермские музыканты, модные дизайнеры, IT- разработчики, спорт, кино- и медиасообщества. Тема форума, впрочем, новая, требует разъяснения даже в среде причастных.Артур Туманян, продюсер Первой лиги КВН в Перми: "Результатом деятельности креативной экономики является итог интеллектуальной деятельности человека. От моды до промышленного дизайна, от IT до кино, от литературы до издательского дела".Артур Туманян, сам КВНщик и продюсер - модерирует пленарное заседание. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ответил на вопрос, чем богата Пермь по части креатива.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Что для нас креативные индустрии - Пермские моторы. Создание современного авиационного двигателя ПД -14 и дальнейшее создание двигателя ПД- 35, который в нашей стране не производился никогда. Посчастливилось мне смотреть те агрегаты, как они создаются, как моделируются - это и есть креативная индустрия".Как творчество развивает города и страны? Как заработать на креативе? Эти и другие вопросы в формате неформального диалога участники обсуждали со звездами креативных индустрий, предпринимателями и представителями власти.Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "У нас в принципе уже созданы рабочие группы по креативной экономике. Но всё равно без вот такого мероприятия, где мы поговорим, где мы обменяемся опытом, где лидеры креативных индустрий расскажут всем остальным о своих достижениях, где мы в принципе эти достижения предъявим, вот без такого мероприятия, которое действительно собирает всё в одной точке, на самом деле, очень сложно ожидать серьёзного сплочения сообщества".PR -директор проектного офиса «Пермь-300» Алексей Папулов рассказал о масштабах проделанной к юбилею города работе.Алексей Папулов, PR-директор проектного офиса «Пермь-300»: "То, как обновилась наша набережная, как обновился Компрос, включая и организацию подсветки, и ремонт объектов культурного наследия".На сессии Public Podcastа "КВН – лестница в небо для четырех поколений россиян", Александр Масляков младший ответил на вопрос «Причем тут КВН?»Александр Масляков, генеральный директор АМИК: "Уже пришло время с теми ребятами, которым это интересно, говорить не просто о том, как весело пошутить, а говорить о креативных индустриях, шоу, как всё это сделать".Летний кубок КВН завялен ключевым событием форума - ежегодное августовское событие сообщества весёлых и находчивых. Участниками Летнего кубка КВН как всегда станут победители Высшей лиги последних лет. Примет их пермский дворец спорта «Молот». Ведущим выступит Валдис Пельш.