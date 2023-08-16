Стартовала вторая смена большого Международного волонтерского лагеря

Волонтерский десант культуры высадился в Перми, его участниками стали две сотни добровольцев со всей России. Вторая смена большого Международного волонтерского лагеря, который развернулся в Перми, посвящена библиотечному делу. Погружаются в ремесло в Горьковке. Программа насыщенная. Наталья Иванова, директор Международного волонтерского лагеря в Перми: "На этой неделе мы посетим дом-музей Каменского в Троице и еще предусмотрена живописная поездка в село Насадка, покажем и природу Пермского края, расскажем о тех великих людях, которые родились и жили на нашей земле».Участниками ежегодного проекта федерального минкульта и «Центра культурных стратегий и проектного управления» стали в общей сложности 200 добровольцев из 62 регионов России. Проходит волонтерский лагерь в рамках нацпроекта «Культура».Участников познакомили с миром грампластинок. Рассказали, какие их виды бывают, как правильно настроить проигрыватель и даже устроили прослушивание композиций с винила.В другом кабинете работа идет с реставраторами. Задача точно измерить параметры книги и сделать для нее так называемый плотный контейнер, обложку, чтобы продлить срок хранения раритета.Смен запланировано 5 на разные темы. Одна из них посвящена инклюзии. Последняя завершится 10 сентября и будет интернациональной. К ней подключатся волонтеры из Киргизии, Пакистана и Казахстана.Помогает готовить смены региональный оператор – Пермский краеведческий музей при содействии регионального минкульта. Помимо мастер-классов, участники встречаются и с видными деятелями культуры и общаются на разные темы. Сегодняшний гость- Михаил Астафьев, президент Российской библиотечной ассоциации. После каждой смены участники получат соответствующие сертификаты и отправятся применять полученный опыт у себя на родине.