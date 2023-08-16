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В Заозерье придет чистая вода
Андрей Шумихин, геодезист: "Вода есть, но качество у нее не очень - мутная, запах неприятный, именно старые трубы скорее всего, ржавчина бывает.
С самого начала водоснабжение в микрорайоне Заозерье планировалось с помощью артезианских скважин. Даже сейчас в многоквартирных домах вода поступает из-под земли. Но население растет, воды больше не становится, да и качество ее оставляет желать лучшего.
Новый проект предполагает протянуть сразу две ветки магистрального водопровода и подключить весь микрорайон к Чусовскому водозабору. Всего предстоит пройти 11 километров. Как результат 6 тысяч человек получат доступ к нормальному водоснабжению.
Валерий Ташкинов, технический директор компании «Вертикаль»: "Здесь у нас часть трубы идет по старому, когда- то построенному водоводу. Соответственно, его предварительные показания где-то были, мы идем как будто вслепую. Где выйдет там выйдет, приборами, камерами смотрим». Сегодня только в Перми в рамках фонда национального благосостояния реализуется 3 крупных объекта на сумму более 600 миллионов рублей. В микрорайонах Висим и Средняя Курья идет строительство центральных сетей водоснабжения, водоотведением занимаются на канализационной станции «Речник».
Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Активно работаем по программе модернизации коммунальной инфраструктуры, также у нас сбалансировано финансирование по этому проекту сети и тепло- и водоснабжения. В частности, во всех территориях муниципальных образований заходим на капремонт водяных сетей». В рамках национального проекта и региональной программы «Чистая вода» большие стройки идут по всему Пермскому краю. Продолжаются работы в деревне Мерикаи, поселке Щучье озеро, Осе и Перми. Много уже удалось закончить. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За 4 года 5 крупных проектов было реализовано в Перми, Краснокамске, Лысьве, Чусовском и Карагайском округах, в результате обеспечили чистой водой и улучшили водоснабжение для 300 тысяч человек».Водопровод до Заозерья по плану должны закончить в следующем году. Но строители говорят, основные работы получится завершить уже в этом, на 2024 останется только благоустройство.
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