В Заозерье придет чистая вода

В Перми началась масштабная реконструкция существующей сети водоснабжения. Строятся новые магистральные водопроводы.Принимая непосредственное участие в реализации национального проекта «Чистая вода», Андрей Шумихин фактически строит для себя. Год назад переехав жить в пермский микрорайон Заозерье, о чистой воде из-под крана приходилось только мечтать.Андрей Шумихин, геодезист: "Вода есть, но качество у нее не очень - мутная, запах неприятный, именно старые трубы скорее всего, ржавчина бывает.С самого начала водоснабжение в микрорайоне Заозерье планировалось с помощью артезианских скважин. Даже сейчас в многоквартирных домах вода поступает из-под земли. Но население растет, воды больше не становится, да и качество ее оставляет желать лучшего.Новый проект предполагает протянуть сразу две ветки магистрального водопровода и подключить весь микрорайон к Чусовскому водозабору. Всего предстоит пройти 11 километров. Как результат 6 тысяч человек получат доступ к нормальному водоснабжению.Валерий Ташкинов, технический директор компании «Вертикаль»: "Здесь у нас часть трубы идет по старому, когда- то построенному водоводу. Соответственно, его предварительные показания где-то были, мы идем как будто вслепую. Где выйдет там выйдет, приборами, камерами смотрим». Сегодня только в Перми в рамках фонда национального благосостояния реализуется 3 крупных объекта на сумму более 600 миллионов рублей. В микрорайонах Висим и Средняя Курья идет строительство центральных сетей водоснабжения, водоотведением занимаются на канализационной станции «Речник».Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Активно работаем по программе модернизации коммунальной инфраструктуры, также у нас сбалансировано финансирование по этому проекту сети и тепло- и водоснабжения. В частности, во всех территориях муниципальных образований заходим на капремонт водяных сетей». В рамках национального проекта и региональной программы «Чистая вода» большие стройки идут по всему Пермскому краю. Продолжаются работы в деревне Мерикаи, поселке Щучье озеро, Осе и Перми. Много уже удалось закончить. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За 4 года 5 крупных проектов было реализовано в Перми, Краснокамске, Лысьве, Чусовском и Карагайском округах, в результате обеспечили чистой водой и улучшили водоснабжение для 300 тысяч человек».Водопровод до Заозерья по плану должны закончить в следующем году. Но строители говорят, основные работы получится завершить уже в этом, на 2024 останется только благоустройство.