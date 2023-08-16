В Чайковском при выбросе аммиака на мясокомбинате пострадали люди

В Чайковском следователи начали проверку по факту получения травм работниками местного мясокомбината. Накануне утром с предприятия были эвакуированы более 200 человек. Причиной стала утечка аммиака."Поступила информация о происшествии на мясокомбинате в г. Чайковский. В производственном помещении произошел выход аммиака. К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 39 человек и 12 единиц. техники, от МЧС России 21 человек и 6 единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек. В результате происшествия имеются пострадавшие. Также был произведен забор воздуха. За пределами цеха предельно допустимая концентрация аммиака не превышена. Угрозы для здоровья и жизни населения нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - рассказал Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.