Жителей Кыласово напугали человеческие кости на берегу Камы

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"Так как площадь затопления достаточно большая, многие деревни 17-19вв попали в эту зону затопления, соответственно, у этих деревень были кладбища. Такое случается, что в определённый момент начинает подмывать берег, и кости обнажаются - просто на пляже их можно найти", - рассказал Михаил Перескоков, директор НИЦ "Камская археологическая экспедиция".
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