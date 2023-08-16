Жителей Кыласово напугали человеческие кости на берегу Камы

В селе Кыласово Ильинского округа местные жители нашли на берегу Камы множественные фрагменты человеческих скелетов. О своей страшной находке они сообщили через социальные сети. Кости явно старые, поэтому было подозрение, что это древний могильник. В округе достаточно археологических памятников. Однако, ученые заявили, что такие находки для Прикамья отнюдь не редки. Черепа и кости на фото - результат подтопления старого деревенского кладбища."Так как площадь затопления достаточно большая, многие деревни 17-19вв попали в эту зону затопления, соответственно, у этих деревень были кладбища. Такое случается, что в определённый момент начинает подмывать берег, и кости обнажаются - просто на пляже их можно найти", - рассказал Михаил Перескоков, директор НИЦ "Камская археологическая экспедиция".