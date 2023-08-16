Первокурсники ПГНИУ с высокими баллами ЕГЭ получат дополнительную финансовую поддержку

Первокурсники Пермского классического университета с высокими баллами ЕГЭ получат дополнительную финансовую поддержку — размер академической стипендии составит 5 тысяч 750 рублей. Критерии получения дополнительной поддержки от университета будут соответствовать требованиям «губернаторской» стипендии.Игорь Германов, исполняющий обязанности ректора ПГНИУ: «Создание новых мер поощрения абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ помогает мотивировать талантливых выпускников школ получать высшее образование в Перми. В этом году вуз модернизировал большое количество учебных курсов, перенял лучшие практики других ведущих университетов и советовался с работодателями. Благодаря этому подходу многие высокобалльники предпочли Пермский университет столичным вузам».Обучающиеся смогут получать дополнительную поддержку от университета в течение всего первого триместра. Кроме того, успешные в учёбе, науке или внеучебной деятельности студенты могут претендовать на повышенную академическую стипендию.Также в 2023 году свою стипендию для студентов Пермского университета, которым интересно развитие в сфере IT, запустила компания Реактив, её размер составляет 10 тысяч рублей. Университет является постоянным партнёром Фонда Владимира Потанина, ежегодно магистранты Первого на Урале становятся стипендиатами Фонда и получают поддержку в размере 25 тысяч рублей.