← 12 августа на Белой горе откроется фестиваль православной культуры
Жителей Кыласово напугали человеческие кости на берегу Камы →
Первокурсники ПГНИУ с высокими баллами ЕГЭ получат дополнительную финансовую поддержку
Игорь Германов, исполняющий обязанности ректора ПГНИУ: «Создание новых мер поощрения абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ помогает мотивировать талантливых выпускников школ получать высшее образование в Перми. В этом году вуз модернизировал большое количество учебных курсов, перенял лучшие практики других ведущих университетов и советовался с работодателями. Благодаря этому подходу многие высокобалльники предпочли Пермский университет столичным вузам».
Обучающиеся смогут получать дополнительную поддержку от университета в течение всего первого триместра. Кроме того, успешные в учёбе, науке или внеучебной деятельности студенты могут претендовать на повышенную академическую стипендию.
Также в 2023 году свою стипендию для студентов Пермского университета, которым интересно развитие в сфере IT, запустила компания Реактив, её размер составляет 10 тысяч рублей. Университет является постоянным партнёром Фонда Владимира Потанина, ежегодно магистранты Первого на Урале становятся стипендиатами Фонда и получают поддержку в размере 25 тысяч рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
12 августа на Белой горе откроется фестиваль православной культуры
"Парк науки" проводит детский конкурс "Наука в кадре"
Пермяки смогли почувствовать себя археологами
В парке Миндовского прошла массовая зарядка
Это что за дискотека? Пермяки жалуются на ночной шум, доносящийся из Балатовского парка
В Перми мошенники представляются сотрудниками ГИБДД и просят оказать материальную помощь
За два дня в Прикамье утонули трое детей
В Прикамье задержан курьер мошенников, забравший у пенсионеров 1,5 млн рублей
Персеиды: на Прикамье обрушится звездопад
На фестиваль «Флюгер» приедет рекордное количество творческих коллективов
Добавить комментарий: