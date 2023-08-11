12 августа на Белой горе откроется фестиваль православной культуры

12 августа, на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря откроется юбилейный V Фестиваль православной культуры «Свет Белогорья» (0+). Мероприятие пройдет при поддержке администрации губернатора Пермского края по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.Фестиваль стартует в 9.00 с Божественной литургии, далее в 12.00 на главной сцене состоится торжественное открытие Фестиваля с уникального музыкально-театрализованного пролога «Наша вера православна». Кроме того, на фестивале выступит и примет участие в мероприятиях народный артист России Дмитрий Певцов.В этом году помимо традиционной просветительской части и мастер-классов все желающие смогут принять участие в нескольких творческих площадках:«Традиционное народное творчество» будет представлено играми и обрядами народов, населяющих Пермский край. Так же на территории монастыря будут организована кузнечная мастерская и мастер-классы по народным ремеслам.Семейная площадка «Терем Русских игр» для самых маленьких посетителей фестиваля представит народную культуру в виде сказок, игр и поделок из природных материалов.«Изобразительное искусство и иконопись» будет представлено выставкой от иконописной мастерской «Добро», и уникальной творческой экспозицией на тему Белогорской обители, храмов и религиозной живописи от известной Пермской художницы Любови Малышевой.На площадке «Национальная кухня» гости познакомятся с исконными традициями кухонь разных народов и рецептами монастырских блюд.Кроме того, все желающие смогут услышать музыкальные и колокольные представления. Подробнее о фестивале в программе "Гость студии" рассказал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.