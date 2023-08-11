"Парк науки" проводит детский конкурс "Наука в кадре"

Летний лагерь при интерактивном музее "Парк науки" запустил новый проект - детский конкурс "Наука в кадре". Нужно снять вместе с ребенком ролик от 1 до 2 минут и использовать заготовленную заставку в зависимости от номинации, которую необходимо скачать в официальной группе "Парка науки" "ВКонтакте".Первая номинация - эксперимент, это может быть любой научный мастер-класс или опыт, который вы проводите вместе с ребенком.Вторая номинация - репортаж. Нужно снять сюжет о каком-то научном или просто интересном месте нашего города или края.Первые конкурсные ролики уже появились в соцсетях. Ребята ходили в "Ростелеком" - связисты рассказали детям об оптическом волокне и уникальной технологии "Оптика в квартиру", а также показали, как происходит сварка оптического волокна.