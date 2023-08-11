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"Парк науки" проводит детский конкурс "Наука в кадре"
Первая номинация - эксперимент, это может быть любой научный мастер-класс или опыт, который вы проводите вместе с ребенком.
Вторая номинация - репортаж. Нужно снять сюжет о каком-то научном или просто интересном месте нашего города или края.
Первые конкурсные ролики уже появились в соцсетях. Ребята ходили в "Ростелеком" - связисты рассказали детям об оптическом волокне и уникальной технологии "Оптика в квартиру", а также показали, как происходит сварка оптического волокна.
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