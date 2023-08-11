Пермяки смогли почувствовать себя археологами

Сегодня пермякам выпала уникальная возможность побывать на археологических раскопах в микрорайоне Разгуляй - в квартале между ул. Екатерининской и Достоевского. Краевой центр охраны памятников устроил открытую экскурсию. Любой желающий мог посмотреть на то, что сохранилось под землей.Гашкова Надежда, главный хранитель Пермского краеведческого музея: "Сегодня мы собрали экскурсию. Всех желающих, кто бы хотел познакомиться с тем, что уже было выкопано, как проходят археологические исследования, задать какие-то интересующие вопросы, посмотреть находки. Судя по материальной культуре, по находкам, которые здесь найдены, это скорее всего объекты зажиточных граждан города Перми».Участников экскурсии познакомили с последними находками. Например, серебряная копейка Пушкинского времени, которая была изготовлена предположительно в 20е-30-е годы 19-го века. Еще одна интересная находка - небольшой портрет Гоголя. Археологи предполагают, что он мог быть нанесён на особую юбилейную монету. Точная информация по этой и другим находкам будет известна только после лабораторного анализа.