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В парке Миндовского прошла массовая зарядка
Подобные бодрящие зарядки проходят в течение всего лета каждые понедельник, среду и пятницу. Принять участие в тренировках может любой желающий. Данные занятия помогают не только взбодриться с утра и привести мышцы в тонус, но и наполняют позитивом на весь грядущий день.
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