В парке Миндовского прошла массовая зарядка

Массовая зарядка прошла в парке Миндовского в Индустриальном районе Перми. В акции "С бодрым утром!" приняли участие жители самого разного возраста и увлечений. Кому-то упражнения помогают поддерживать здоровый дух, а для кого-то становятся и тренировкой для разума. Участники уверены, что заряжают хорошим настроением не только себя, но и весь мир вокруг.Подобные бодрящие зарядки проходят в течение всего лета каждые понедельник, среду и пятницу. Принять участие в тренировках может любой желающий. Данные занятия помогают не только взбодриться с утра и привести мышцы в тонус, но и наполняют позитивом на весь грядущий день.