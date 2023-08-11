Это что за дискотека? Пермяки жалуются на ночной шум, доносящийся из Балатовского парка

Жители микрорайона Парковый в социальных сетях жалуются на бесконечный ночной шум, который доносится из Балатовского парка. Несмотря на то что там идет реконструкция, местные кафе продолжают работать на полную катушку - гуляния идут до утра. Второй час ночи, а по тротуарам гоняют машины. Так отдыхают посетители летних кафе в Балатовском парке, и всё бы ничего, если бы не шум дискотек, стабильно доносящийся до близлежащих домов. Жители комплекса «Весна» жалуются, что такое здесь уже несколько лет.Год назад отнесли коллективную жалобу в администрацию, дело отдавали в суд.Анна Корсунская, житель ЖК «Весна»: "Мы были спокойны, что вопрос будет решен, тем не менее суд вынес, насколько я знаю, какой-то небольшой штраф, и как всё продолжалось, так и продолжается".С 7 августа Балатовский парк закрыт из-за строительства новых пешеходных дорожек, однако танцы никто не отменял — заведения не в зоне ограждений.Основной поток людей в кафе - поздним вечером.Более того, в этом году, по словам жителей, ситуация усугубилась: сейчас музыка из кафе доносится не только по выходным, но и по будням. Звуки слышны до самого утра.Юристы советуют в этой ситуации собственникам жилых помещений обращаться либо в Роспотребнадзор, либо в полицию.Даниил Бычин, юрист: "В жилых помещениях уровень шума нормируется, соответственно, если от данного кафе шум превышает предельно допустимые нормы, то тогда это является нарушением на благоприятную окружающую среду, на безопасное жилище".Однако доказать, что шумовой фон выше допустимых норм сложно — нужно делать специальные замеры по звуку. Жалобы от жителей в полицию поступают постоянно.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "По данным фактам полицейские провели проверки и направили материалы по подведомственности в администрацию Индустриального района города Перми для принятия решения. Аналогичное сообщение поступило в полицию уже 22 июля — в настоящий момент по данному факту проводится проверка".Пока люди наблюдают замкнутый круг и ждут, выход из ситуации каждый пытается найти самостоятельно: можно лечь спать в дальнюю комнату или максимально завесить окна, а можно и вовсе уехать на дачу.